Perdere un rene per una partita di calcio | ormai siamo incapaci pure di vergognarci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023)unper unadi, la posta in palio di una realtà degenerata in assurdo. Una partitella di, un delirio fra genitori, una scarpata alla schiena a chi cerca di placarli.sospesa. Non basta più la sconfitta sul campo, mutare l’avversario in nemico, vincere anziché divertirsi: servefuori dal campo, mostrare il peggio di quanto posinsegnare ai figli, sbarazzarci di loro come bagaglio a mano depositato in campo. La vergogna è un atto d’orgoglio, non fa più scuola, è sporgere la mascella nella sfida all’insulto. Le partite didovrebbero iniziare sempre con un minuto di (quasi) silenzio: i bambini in campo, schierati a centrocampo, a fissare il pubblico per cinquantanove secondi e ...