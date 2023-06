Penisola Sorrentina | scoperto NCC abusivo | sanzionato un 25enne

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 22 giugno 2023) Contrasti ai servizi di Taxi e N.C.C. abusivi nellaconducente senza licenza e turisti inglesi truffati Con l’inizio della stagione estiva la Polizia di Stato ha incrementato i controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo ed altri comportamenti illeciti legati al servizio di Taxi e N.C.C. (noleggio con conducente) che proliferano in questo periodo nelle località turistiche della. Lunedì gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sorrento hanno controllato il conducente di un’autovettura, identificandolo per unresidente a Napoli, e lo hannopoiché sprovvisto di licenza per la professione di NCC. Inoltre, a bordo del veicolo vi erano due turisti inglesi i quali, all’atto ...