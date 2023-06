Pecoreccio e romanticismo in parti uguali

Leggi su iodonna

(Di giovedì 22 giugno 2023) Fidanzata in affitto è il film che deve dimostrare se Jennifer Lawrence è ancora bankable (di successo, ndr). E lo deve fare senza essere un film tratto da un fumetto, tantomeno da una storia vera. Ma come relitto del genere commedia romantica che ripesca dal serbatoio di roba come 40 anni vergine e pure da La pupa e il secchione. Ma pure da Porky’s e da La donna esplosiva. Solo che qui è il contrario, non è lo sgorbio che va verso la bellona imprendibile – genere Woody Allen in Provaci ancora, Sam –, è la bella autista Uber che va verso il ragazzo impacciato. Non per volontariato o feticismo, ma perché se verrà trasformato in uno sgamato, i suoi genitori premieranno l’impresa con un’auto. Conseguenze sentimentali non preventivate. ...