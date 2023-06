Pd | Bersani | ' non può fare alternativa da solo | Schlein generosa ora tocca a Conte'

(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Vedo in questi giorni che anche i commentatori più impensabili scoprono quel che ogni sano di mente ha ben chiaro: né il Pd né i 5stelle possonol'da soli. Allora il tema è: vogliamo farla, l'alla destra, sì o no? Se sì, c'è unmetodo: parti da quel che ti unisce e rendi compatibile quel che ti differenzia o ti divide. Così hanno fatto la destra, l'Ulivo, l'Unione". Così l'ex segretario dem, Pier Luigi, in un'intervista al quotidiano La Stampa. A chi gli domanda se quindiabbia fatto bene ad andare dain piazza, "mi pare normale - risponde- che un segretario, dentro questa logica dei sani di mente, pensi: 'Accidenti, ci abbiam fatto un governo con ...

...una riforma economica graduale e che la sinistraabbia alcuna consapevolezza dei problemi dell'economia italiana, in gran parte determinata dai governi dell'Ulivo e dalla triade Prodi -- ...... per una foto di Campobasso da mettere in bacheca accanto a quella di Vasto (che immortalò, ... "Balliamo! è da tanto tempo chelo facciamo". Il campo largo rinasce all'ombra di Fred ...ha citato poi anche la Giustizia: "Danno addosso a chi fa un rave party ea chi si dimentica di versare 150mila euro di Iva". Quindi l'appello in vista del voto molisano: "Abbiamo bisogno ...

L'ex segretario dem Pier Luigi Bersani: "Il Pd non può fare l ... La Stampa

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Vedo in questi giorni che anche i commentatori più impensabili scoprono quel che ogni sano di mente ha ben chiaro: né il Pd né i 5stelle possono fare l’alternativa da soli ...Il tema delle tasse torna a dividere il mondo politico. Ecco le opinioni degli economisti Mario Baldassarri e Giulio Sapelli ...