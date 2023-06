Paul McCartney e la nuova canzone dei Beatles con John Lennon fatta con l’AI | «Basta polemiche | è tutto reale»

(Di giovedì 22 giugno 2023)frena sullescaturite dopo il suo annuncio della registrazione di unainedita in cui è stata riprodotta la voce diper un ultimo brano dei. Il leader superstite della celebre band britannica ne aveva parlato le scorse settimane ai microfoni di Bbc Radio 4, dove aveva raccontato di essere al lavoro per provare a «liberare» la voce dida una vecchia demo registrata prima della sua morte.grazie agli ultimi sistemi di intelligenza artificiale. Ma in poco tempo sono iniziate le critiche che lo accusavano di voler creare artificialmente la voce di. Oggi fa chiarezza e risponde allecon un post su ...

è intervenuto pubblicamente dopo le polemiche sorte in seguito alle sue dichiarazioni in un'intervista rilasciata alla BBC, nella quale afferma di essere impegnato nell'utilizzare la ...Daai Grammy Awards : l' intelligenza artificiale torna ancora al centro del dibattito musicale. "Solo i creator umani potranno essere nominati o vincere un Grammy Awards ". È così che la ...Kate Middleton in bianco a tu per tu conPer ora niente brand Archetypes Intanto, pochi giorni dopo l'annuncio di Spotify che ha deciso di non rinnovare per una seconda stagione il ...

Il royal look del giorno. Kate Middleton in bianco a tu per tu con Paul McCartney Io Donna

(Visioni) Il 28 giugno inaugura alla National Gallery of Portraits di Londrala la mostra «1964: Eyes of the Storm». Di Francesco Brusco ...L’intelligenza artificiale non potrà mai vincere un Grammy Awards. Lo ha deciso la Recording Academy, l’ente che assegna i prestigiosi premi.