Parte a Napoli il Pride Park | dal 24 al 30 giugno nel Real Albergo dei Poveri di piazza Carlo III

Comeintegrante dell'accordo, Plenitude sta inoltre studiando soluzioni per ridurre l'impatto ... come ad esempio Red Bull Cliff Diving a Polignano o Red Bull 64 Bars a, appuntamenti che ...Soprattutto dacché, a febbraio 2023, la procura diNord ha accolto l'opposizione all'... Però, nella perizia dipresentata dal professor Vittorio Fineschi , si legge che sarebbe bastato un ...Tre i nomi indicati oggi dal quotidiano Il Mattino: Koopmeiners, Samardzic e Veiga, per i quali è già iniziato il lavoro dadel

I Coldplay incantano Napoli e omaggiano a Pino Daniele: in 50 mila ... Music Fanpage

Prendersi Napoli e il Maradona per due sere, trasformare l'amore per il palco in un enorme coro di musica di alta qualità, pensata per coinvolgere i fan di tutto il mondo. (ANSA) ...Le scintille tra il Pd nazionale a trazione Schlein e il governatore Vincenzo De Luca continuano. Mentre i democrat napoletani dopo il no, ribadito l'altro giorno in direzione, a celebrare ...