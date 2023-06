Papa Francesco | “Sono ancora sotto effetto dell’anestesia | il respiro non è buono”

(Di giovedì 22 giugno 2023) “, ilnon è”. Lo ha dettoall’inizio dell’udienza ai partecipanti all’assemblea plenaria della Riunione delle opere per l’aiuto alle Chiese orientali ricevuti in Vaticano. Bergoglio ha chiesto al prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, l’arcivescovo Claudio Gugerotti, di consegnare ai presenti il discorso scritto per questo incontro. Si trattava della settima e ultima udienza privata della mattinata e ilera visibilmente stanco., infatti, èconvalescente dopo il recente intervento all’addome, a cui è statoposto il 7 giugno, con nove giorni di ricovero al Policlinico ...

Sugli attacchi, e le vittime, in Terra santa resta alta 'l'attenzione' di, come lui stesso ha confermato stamane ricevendo in udienza i partecipanti alla 96ma Assemblea plenaria Roaco (...Lo ha dettoricevendo stamane in udienza in Vaticano i partecipanti al 34/o Capitolo generale degli Agostiniani dell'Assunzione (Assunzionisti). 'Voglio anche esprimervi - ha aggiunto ..."Non possiamo dimenticare un altro fenomeno che tocca le società più sviluppate", ha proseguito il premier, ricordando che "ci ha ammonito dal pericolo di una persecuzione educata, ...

Papa Francesco rinuncia a pronunciare il discorso: "Il respiro non è buono, ancora sotto anestesia" RaiNews

A quel punto Papa Francesco ha iniziato ad avvertire stanchezza e ha chiesto agli ultimi ospiti di scusarlo perché risente ancora degli effetti dei farmaci e avvertiva il respiro farsi faticoso. La ...Ma voglio anche esprimere la mia gioia per aver incontrato Papa Francesco: una visita a cui temevo molto e che la vita mi ha concesso”. “Con il Santo Padre, come con il presidente e la premier”, ...