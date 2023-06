Papa Francesco dopo l’operazione e il ricovero | «Respiro male | sono ancora gli effetti dell’anestesia»

(Di giovedì 22 giugno 2023) «vivo», aveva detto ai cronisti e ai fedeli presenti all’uscita del policlinico Gemelli dove era stato ricoverato per dieci giorni, dal 7 al 16 giugno scorso. A distanza di quasi una settimana,torna a parlare delle sue condizioni di salute. Nell’ospedale romano il Pontefice era stato sottoposto a un’importante intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi., per via di una laparocele incarcerato, è durata 3 ore sotto anestesia generale e ha avuto esito positivo. «sotto effetto», ha ammesso oggi il, 86 anni, durante l’udienza ai partecipanti all’Assemblea della Riunione delle Opere per l’aiuto alle Chiese orientali, «il ...

Si diceva "inaspettatamente" poiché, nella giornata dell'altroieri, quando ha incontrato il presidente cubano Miguel Diaz-Canel, il Pontefice era apparso in buona forma: in piedi, dimagrito.