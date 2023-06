Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli | nuovi retroscena post separazione

(Di giovedì 22 giugno 2023)si sono detti addio e in queste ore stanno circolandocirca la loroqualche settimana fa hanno ufficializzato la loro, chiarando che non ci sono altre persone che hanno interferito sulla loro decisione. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe ...

La moglie dipare sia intenzionata a voler ritornare più dietro alle quinte, mentre la cantante non pare aver convinto del tutto Alfonso Signorini e quindi starebbe cercando un'...Se la separazione tra Totti e Ilary Blasi ha segnato lo scorso anno, ad aprire l'estate 2023 è stato l' addio tra Sonia Bruganelli e. Un fulmine a ciel sereno, considerando il fatto che la coppia aveva smentito sui social di essere in crisi nelle settimane precedenti, nonostante voci di corridoio dicessero il ...La separazione die Sonia Bruganelli è stata chiacchieratissima. E lo è tuttora. L'addio è stato annunciato in modo inusuale, tramite un'intervista di coppia a Vanity Fair in cui sia l'imprenditrice sia ...

Paolo Bonolis, patrimonio da capogiro: la cifra che lascia a bocca aperta Affaritaliani.it

Sulla fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli spuntano dei retroscena inediti. Il conduttore nutrirebbe ancora un profondo sentimento per Sonia. Vediamo cosa sta accadendo.Paolo Bonolis starebbe soffrendo parecchio per la separazione da Sonia Bruganelli: sembra che sia stata lei a prendere la decisione.