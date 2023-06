Paolo Barilla nuovo presidente di Unione Italiana Food

In Innovation le speranze italiane guardano alla campagna 'Passive cooking' direalizzata ... Milan con 'Just Another night out' realizzato con Le Pub Sao, e due volte con 'The Ghosted ...Partecipano, tra gli altri,, presidente Unione Italiana Food; Marco Fortis, fondazione Edison che presentera' lo studio 'L'importanza dei settori di Unione Italiana Food nell'economia ...Dal presidente di Mfe - Mediaset e amico di sempre Fedele Confalonieri, Marco Tronchetti Provera, Letizia Moratti, Alberto Nagel, Guido, Nerio Alessandri,Scaroni, Luigi Ferraris. Tra i ...

Unione italiana food: pasta, caffè e cioccolato trainano fatturato ed export Il Sole 24 ORE

Roma, 22 giu. (askanews) – “Buon avoro a Paolo Barilla, neo presidente di Unione Italiana Food per l’incarico ottenuto e un grazie doveroso a Marco Lavazza per quanto fatto in 4 anni di grandi sfide”.È il dato comunicato dalla stessa associazione in occasione dell’Assemblea annuale in cui è stato ratificato il passaggio di consegne da Marco Lavazza a Paolo Barilla. Unione italiana food rappresenta ...