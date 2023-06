Panettone Day | quattro pasticceri di bergamaschi tra i 25 finalisti dell’undicesima edizione

(Di giovedì 22 giugno 2023) Bergamo. Idi Bergamo e provincia, Massimo Vanoncini dellaa Camyll, Pietro Di Matteo di Elzia, Jacopo Orlandelli dellaa Scotti e Luca Volpi dellaa Panarari, sono tra i 25diDay – il concorso nazionale dedicato all’arte dei panettoni artigianali, ideato da Braims in partnership con Novacart. L’di quest’anno vede la collaborazione di sponsor prestigiosi quali Callebaut, Vitalfood e 1895 by Coffee Designers Lavazza. Durante la fase di selezione, che si è svolta il 15 giugno nella sede di Congusto Gourmet Institute, idi Bergamo e ...

... ecco le vincitrici Pasticciere di Udine tra i 25 finalisti delDiecimila passi in salute, in Fvg 78 percorsi alla scoperta della regione Pesca illegale a Grado, sequestrati 75 chili di ...TEMI: concorsoJean Venier notizie friuli notizie fvg notizie udinefriuli Panificio Venier pasticciere udine Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali ...Il pasticcere Vincenzo Asta di Ispica è tra i 25 finalisti dell'undicesima edizione di '' . Si tratta del concorso nazionale dedicato all'arte dei panettoni artigianali, ideato da Braims in partnership con Novacart. Asta ha conquistato,grazie al suo estro e le sue capacità ...

Panettone Day, 4 pasticcieri bergamaschi in finale - Cronaca L'Eco di Bergamo

IL CONCORSO. I pasticcieri bergamaschi Massimo Vanoncini, Pietro Di Matteo, Jacopo Orlandelli e Luca Volpi sono tra i 25 finalisti del concorso di pasticceria Panettone Day, il concorso nazionale ...I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...