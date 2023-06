Palmeri | «L’Inter ha negato trattative per Barella! Lukaku-Milan tutto strano!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023)analizza alcune situazioni di mercato del, a partire dall’offerta del Newcastle di Barella alla voce odierna sulesse delper, finendo al sostituto di Dzeko. Così il giornalista sul canale Twitch di TV Play. OFFERTE E RIFIUTI – Tancrediesprime le proprie opinioni sul mercato del: «Nicolò Barella è stata la prima scelta del Newcastle, che poi ha dovuto virare su Sandro Tonali.non dice di no alla prima offerta ricevuta perché se tu dici che il prezzo ancora non va bene loro torneranno ad offrire. Se invece dici che non sei interessato a trattare non torna più nessuno.non si è seduta a trattare per Barella cosi come non si sedette a trattare per...