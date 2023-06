Pallavolo | Nations League | successo dell' Italia per 3-0 sulla Cina

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Rotterdam, 22 giu. -(Adnkronos) - L'Italvolley non sbaglia e dopo aver battuto nettamente l'Iran si ripete anche contro la. Gli azzurri di Fefè De Giorgi si impongono a Rotterdam nel secondo matcha pool 2 di Volleycon i parziali di 25-13, 25-19, 26-24. L'rimane dunque in piena zona final eight con quattro vittorie in sei incontri (considerando i due successi nella pool 1 contro Cuba e Germania). I campioni del mondo tornano in campo domani, venerdì 23 giugno, per affrontare la Serbia. Match in diretta su Sky Sport Summer a partire dalle 20.