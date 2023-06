Palinsesti 2023 2024 | il calendario delle presentazioni

(Di giovedì 22 giugno 2023) Mediaset Cosa aspettarsi dalla stagione tv? E soprattutto, chi? Il “tele-mercato”, che quest’anno è tornato ad essere piuttosto “caldo”, si appresta ad avere le ore contate perché scattano ledeida parte di Rai, Mediaset, La7, Warner Bros. Discovery, Sky e Prime Video, con particolare attenzione alla prima parte della nuova stagione (autunno). DavideMaggio.it li seguirà in diretta e vi darà conto di tutto quel che c’è da sapere e soprattutto vedere, ma intanto – per non farvi trovare impreparati – ecco ilconferenze stampa. A svelare per prime le loro carte saranno Mediaset e Sky, le cuisono fissate entrambe per martedì 4 luglio. Quella della pay tv, prevista inizialmente il ...

...Cascio con Adele Come riporta una breve anticipazione disponibile nella sezione dedicata aisul numero della settimana scorsa di DiPiùTV, a vincere la prima puntata di Tali e Qualiè ...(SKY CINEMA 4K ore 21.15/canale 313) Sky TV + Sky Sport 30,90 al mese per i primi 18 mesi IN REGALO un monopattino elettrico Acer Clicca qui, scopri di più - Offerta valida fino al 02/07/... oltre a far emergere la presenza di un consolidato sistema di condivisione e diffusione non autorizzata ditelevisivi, serie tv e altri contenuti d'intrattenimento a pagamento distribuiti ...

Palinsesti Rai e Mediaset 2023/2024, quando verranno presentati ... Tag24

Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Francia-Italia degli Europei Under 21 in onda in prima serata su Rai Uno e Zelig, su Canale 5 ...Secondo l'anteprima lanciata da TvBlog, da settembre Monica Giandotti condurrà un programma giornalistico su Rai2. L'appuntamento sarà il sabato pomeriggio, tra le ore 17 e le ore 18. La nuova ...