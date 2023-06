Pagelle Francia-Italia 2-1 | voti e tabellino Europei U21 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’esce sconfitta contro ladalla prima giornata dell’Europeo Under 21. 2-1 il risultato a favore dei transalpini. Match viziato da tre gravi sviste arbitrali, non correggibili a causa dell’assenza del Var e della tecnologia.che parte meglio e trova il vantaggio con un bel tacco di Kalimuendo al 23?. Gli azzurrini escono alla lunga distanza e prima trovano il pareggio con Pellegri al 36? e poi chiudono il primo tempo in crescendo. Nella seconda frazione Kalulu tocca di mano in area su calcio d’angolo di Tonali ma il fischietto olandese non vede il fallo del francese. La partita si innervosisce e latrova il gol del 2-1 al 62? con Barcola, che approfitta di un errore di Udogie in area per battere Carnesecchi. Sull’azione del gol il fischietto olandese Lindhout non ...