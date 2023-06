Pagati fior di soldi | con contratti regolari e non precari CorSera | i privilegiati hanno il coraggio di lamentarsi

(Di giovedì 22 giugno 2023) La “battaglia di Solferino” è in pieno svolgimento. Non quella del 1859 tra la Francia di Napoleone Bonaparte e l’Austria di Francesco Giuseppe, ma quella ben più cruenta tra la redazione del Corriere della Sera e l’editore Urbano Cairo. Sono infatti mesi che i due si combattono in una logorante guerra di trincea editoriale che ha prodotto anche scioperi e incomprensioni. Segui su affaritaliani.it

...di un accordo di esclusività con Vanity Fair (che ieri ha dato la notizia ufficiale) ricevendo... Bonolis e Bruganellida Vanity Fair per l'esclusiva. Non sarebbe certo la prima volta che ...... preso dalla Juve nel calciomercato sessione estate 2022 (6 milioni di euro netti in stagione per lui), e i citati Federico Chiesa e Gleison Bremer: tutti giocatoridi milioni e che ci ......di un accordo di esclusività con Vanity Fair (che ieri ha dato la notizia ufficiale) ricevendo... Bonolis e Bruganellida Vanity Fair per l'esclusiva. Non sarebbe certo la prima volta che ...

Meghan Markle influencer: il suo futuro da più pagata di sempre Elle

Siamo arrivati alla conclusione di un altro anno di fantacalcio, l'ennesimo fatto di conferme, sorprese e le immancabili delusioni. Come ogni stagione non sono mancati, in Serie A, calciatori che hann ...