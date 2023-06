Pagani | blitz al mercato ortofrutticolo | sequestrati 3 | 2 tonnellate di prodotti non conformi

Leggi su zon

(Di giovedì 22 giugno 2023) Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno e personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno, in collaborazione con i militari del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e della Tenenza di, hanno controllato gli stand deldie sottoposto a sequestro circa 3,2dirisultati “non” alla normativa vigente in materia di tracciabilità alimentare elevando sanzioni per un importo complessivo pari a 9mila euro. Tre le diffide per la risoluzione di carenze igienico-sanitarie a vario titolo rilevate ed effettuati campionamenti per la ricerca di eventuali residui difitosanitari (anche denominati antiparassiti o pesticidi), allo scopo di ...