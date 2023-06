Pa | De Luca sindaco Taormina | “Deve avere logica aziendale | serve semplificazione”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – "In Italia abbiamo troppi politici e troppo pochi amministratori. O si pensa a una pa cono non si va da nessuna parte. Ela: per ogni legge se ne devono eliminare tre. Poi con competenza e competitività allora il made in Italy può riscattare nel mondo la nostra storia". Lo ha detto ildi, Cateno De, intervenendo al 'Meeting del made in Italy in corso a Palazzo Wedekind a Roma, promosso da Aepi —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.