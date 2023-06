Osimhen torna a Lagos | accoglienza da brividi per il nigeriano – VIDEO

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il centravanti del Napoli, Victor, èto in patria aper trascorrere alcuni giorni prima di riprendere in ritiro. E’ tempo di vacanze per i giocatori del Napoli, vacanze meritate. Gli azzurri hanno portato a termine una stagione strepitosa che lasciava tanto da dire già alla fine del girone di andata con la squadra di Luciano Spalletti a 12 punti di vantaggio sul 2° posto: risultato a dir poco strepitoso dato che nessuna capolista aveva mai avuto un divario maggiore sulla diretta inseguitrice dopo la prima parte di stagione nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95). Il Napoli si è laureato Campione d’Italia con cinque turni d’anticipo facendo esplodere tutta Napoli dopo il pareggio d’oro conquistato sul campo dell’Udinese, alla Dacia Arena. Che dire poi? Riassumiamo tutto con i numeri: 28 partite ...

Notizie Calcio Napoli - "Oregun! Grazie per il caloroso benvenuto, apprezzo sinceramente tutto l'amore e il supporto". Scrive così Victor Osimhen tornato in questi giorni nel quartiere di Lagos dove è cresciuto con un'accoglienza travolgente come si evince anche dal video in basso.

