Osimhen | il Psg offrirà 150 milioni bonus compresi Pedullà

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 giugno 2023), il Psg150. Lo annuncia su Twitter Alfredoesperto di calciomercato che però aggiunge: prima ci sarà il vertice tra De Laurentiis e l’agente del nigeriano. L’altro esperto di mercato Schira scrive che il Napoli ha offerto ail prolungamento fino al. 2027 a un ingaggio di 6,5di euro. Il #PSG porterà un’offerta importante per #. E può toccare anche 150. Prima il vertice tra #ADL e l’agente di #— Alfredo(@AlfredoPedulla) June 22, 2023 #PSG are working to sign a new striker: the main targets are currently Victor #...