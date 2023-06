(Di giovedì 22 giugno 2023) Blanco Vasco Rossi la frecciata l’ha lanciata. “Quest’anno nonandato a San Siro perché c’erano troppe” ha dichiarato il rocker a QN. Sì perchéquello che sembrava un punto di arrivo per un cantante, è diventato un punto di partenza o quasi. Si cercano le grandi platee più per una questione di immagine, nel tentativo di forzare una consacrazione o di battere il ferro finchè caldo, che di reale e impellenti necessità per il pubblico o la carriera di un artista. A volte va bene, a volte va male. D’accordo, l’affermazione di Vasco Rossi tradisce altresì un pizzico di “boomerismo“: oggi, rispetto al passato, si è allargata la forbice generazionale e c’è una platea potenziale più vasta ragion per cui l’evento non può essere più un affare soltanto da super big (senza considerare che il digiuno imposto dal Covid ...

Non mibevuto il cervello: so perfettamente che siamoa Giugno inoltrato, e il truce verdetto è già arrivato da un pezzo. Non è stato facile metabolizzare la sconfitta. Non lo è tutt'ora. ...... al posto degliben più diffusi climatizzatori . Uno strumento semplice che, grazie alle sue ... l'utente può impostare qualsiasi parametro del ventilatore, inclusa la velocità delle pale (ci...Insomma, non manca proprio nulla: citutti i dettagli per dire "wow". L' underboob , poi, èin piena tendenza. La moda del momento, insomma. In realtà, ad averla sdoganata è stata Lady ...

Ormai sono tutte Superstar DavideMaggio.it

Mi Smart Standing Fan 2 Lite è il ventilatore smart di Xiaomi, un dispositivo potente che si adatta ad ogni situazione e che ora è in sconto su Amazon ...La tecnologia negli ultimi anni ha fatto dei veri e propri passi da gigante. Ormai le novità in questo campo sono letteralmente all’ordine del giorno e moltissimi strumenti sono ormai diventati parte ...