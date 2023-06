Oriana Fallaci promossa alla maturità | tributo doveroso

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 giugno 2023) La riscoperta disui banchi della, con la traccia del testo artistico-letterario incentrata su un brano dell'«Intervista con la storia», è prima di tutto un atto di giustizia dopo che l'opera letteraria della grande scrittrice fiorentina era scomparsa dai radar a causa dell'isolamento a cui l'aveva confinata dopo la sua morte il gotha fasullo del politicamente corretto, nonostante i milioni di copie vendute in tutto il mondo.è stata a tutti gli effetti la cronista per eccellenza della storia del secondo Novecento, anche se il suo lascito più prezioso – e ingombrante – resta la trilogia con cui ha difeso l'Occidente dall'offensiva del fondamentalismo islamico dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Tutti i suoi libri trasudano un anelito di libertà, in coerenza con una ...