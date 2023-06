Omicidio Giulia Tramontano | i pm indagano su fughe di notizie

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura di Milano sta indagando su presuntediin relazione all’inchiesta sull’di, la 29enne incinta di 7 mesi uccisa a coltellate dal fidanzato barman di 30 anni, Alessandro Impagnatiello. Come anticipato oggi all’interno di un articolo sulle pagine locali del Corriere della Sera, e poi confermato da fonti giudiziarie, gli inquirenti milanesi stanno facendo accertamenti, nell’ambito di un fascicolo autonomo, su ciò che è stato riportato dai media nelle ultime settimane sul femminicidio che risale al 27 maggio. Il corpo fu fatto ritrovare nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno dal 30enne, che ha confessato. Si indaga, dunque, pure su presuntedicon riferimento, in ...

Il corpo di Giulia lasciato per 3 giorni tra box, cantina e bagagliaio dell'auto

