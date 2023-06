“Oltre le disuguaglianze | azioni comunitarie per contrastare le nuove povertà”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Bergamo. Venerdì 23 giugno dalle 10.30 alle 12.30 alla Sala Mosaico, al Palazzo dei Contratti e delle Manifestdella Camera di Commercio, a Bergamo in via Petrarca 10, si terrà un incontro dal titolo . Conduce Marianna Aprile “Crescere in Italia,le” Il primo Rapporto sulledi Fondazione Cariplo Carlo Mango, direttore Area Scientifica e Tecnologica Fondazione CariploStefano Cima, evaluation Lab – Fondazione Social Venture Giordano Dell’AmoreFederico Fubini, vicedirettore del Corriere della SeraValentina Amorese, programme officer Area Ricerca Scientifica Fondazione Cariplo IntervengonoGiorgio Gori, sindaco di BergamoPasquale Gandolfi, presidente della Provincia di BergamoSergio Cavalieri, rettore dell’Università degli studi di Bergamo Monsignor Francesco Beschi, vescovo di ...

... cronica, bassa produttività, la più bassa in Europa salvo quella greca, e didi ...che dei nuovi obblighi di rendicontazione delle imprese che dovranno indicare il proprio impatto ...L'intelligenza artificiale, insomma, come opportunità per ridurre lenell'accesso alle cure in ambito neurologico.che la significativa variabilità che si rileva nell'...... la malnutrizione è molto diffusa e lemolto pronunciate (quasi il 45% della ...a questi ultimi, però, ci sono la Cina e la Russia. In un primo momento apprezzata dal popolo ...

Quanto sono forti le disuguaglianze di reddito e ricchezza in Italia Pagella Politica

«Appropriatezza, esiti, equità, innovazione, sostenibilità e integrazione con il territorio sono le dimensioni da tutelare per salvaguardare l’unitarietà e l’omogeneità del Servizio ...Comacchio, in settanta per manifestare contro tutti i soprusi. La madrina dell’evento era l’attrice Annagaia Marchioro ...