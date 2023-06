Olimpia Milano-Virtus Bologna in tv | programma | orario e diretta gara-7 finale playoff Serie A1 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il canale, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-7 delladeidellaA1di basket. C’è bisogno di altri 40 minuti più eventuali supplementari per decretare la squadra campione d’Italia. Le Vu Nere di coach Scariolo, infatti, si sono imposte nel confronto della Segafredo Arena, in una sfida ad altissima intensità in cui sono riuscite a dilagare in un quarto quarto in cui i meneghini hanno ceduto di schianto. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 23 giugno sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. Di seguito, le informazioni per seguire in...