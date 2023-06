Olimpia Milano-Virtus Bologna finale gara 7 | serie sul 3-3 | lo scudetto si assegna al Forum

Virtus Bologna -, gara sei dei play off scudetto di basket, in onda su Nove ha registrato 364.000 spettatori con il 2,2% di share.Venerdì alle 20.30 al Forum di Assago, annunciato come sempre sold out con 12.500 spettatori, andrà in scena l'atto finale della sfida tra l'e la Virtus Bologna che si trovano dopo sei ...In tanti sognano di rivederlo in maglia, la squadra in cui è diventato una vera e propria stella. Chiaramente, molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Il Gallo è fermo da tanto ...

Finale Serie A: dominio Virtus Bologna sull'Olimpia, a Milano gara-7 Virgilio Sport

Scudetto serie A di basket, finale thrilling al Forum di Milano (venerdì 23, ore 20.30). Ea7 Olimpia Milano contro la Virtus Bologna. È la settima partita delle finali al meglio di 7. Al match ...Dopo la fine del match di gara 6 via alla prelazione per abbonati di Milano. Solo da venerdì l’eventuale via alla vendita libera. I ticket per il settore ospiti gestiti dai gruppi organizzati ...