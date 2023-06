Ohio | bimbo di 2 anni trova pistola e uccide mamma incinta

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Una donnae ilche aveva in grembo sono morti dopo che l’altro figlio di 2della donna le ha sparato accidentalmente alla schiena. E’ accaduto in, Stati Uniti. Secondo una dichiarazione della polizia di Norwalk , Laura Ilg, 31, ha chiamato il 911 venerdì pomeriggio e ha detto al centralinista di esseredi 33 settimane e di essere stata colpita dal figlio di 2. I servizi di emergenza sono arrivati in pochi minuti. La donna era cosciente e ha raccontato agli agenti cosa era successo. Trasportata al Fisher Titus Medical Center, le hanno praticato un taglio cesareo d’urgenza, ma il piccolo era già morto. Poco dopo è deceduta anche la. Gli agenti hanno preso possesso della ...

Ohio, bimbo di 2 anni spara e uccide la mamma incinta Sky Tg24

La donna di 31 anni è stata colpita accidentalmente alla schiena dal figlioletto. Morto anche il bambino che aveva in grembo ...Il bimbo ha preso una pistola appartenente al padre. La madre ha avvertito i soccorsi ancora cosciente ma è morta poco dopo l'arrivo in ospedale.