OceanGate | ' i passeggeri del sommergibile sono morti'

"Crediamo che l'equipaggio del nostro sommergibile sia morto". Lo affermain una nota, confermando la morte dei cinquedel Titan, il sottomarino disperso da domenica. ....per la disponibilità di ossigeno si era ormai esaurito ed erano per questo sempre più ridotte le possibilità di ritrovare in vita i cinquedel Titan, il sommergibile dell'...LONDRA " "Abbiamo trovato dei detriti, li stiamo esaminando" per capire se appartengono al sottomarino, annuncia la Guardia Costiera. Cinque ore prima, quando in Italia erano le 13:08, sul Titan era ...

