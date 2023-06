Nuovo Codice della Strada | ecco cosa cambia

(Di giovedì 22 giugno 2023) su Tg. La7.it - Addio alla patente per recidivi drogati o ubriachi e sospensionestessa, se si hanno già meno di venti punti nel caso di una super multa per eccesso di ...

Questi alcuni dei punti principali della bozza del Ddl suldella strada oggi in Consiglio dei ministri. Un testo di diciotto articoli concepito come sempre sull'onda dello scossone ......9 milioni in condivisione sulle strade italiane) annunciate dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e inserite nella bozza del Ddl suldella strada che approda oggi in Consiglio ...L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato ingiallo ... tutto sarebbe nato per un power bank sparito Dopo Udine Action raddoppia, arriva unnegozio ...

Alcolock, biciclette, autovelox: come sarà il nuovo Codice della Strada Open

Se si prende una super multa per eccesso di velocità o per altre infrazioni che comportano la decurtazione dei punti, la patente viene sospesa se si hanno già meno di 20 punti. E'… Leggi ...Sospensione della patente per chi guida dopo aver assunto droghe e per chi utilizza il telefono al volante: per i recidivi, revoca definitiva della licenza. Ma anche norme a tutela di chi si sposta in ...