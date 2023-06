Nuovo Codice della Strada | dalla stretta su alcol e droghe ai monopattini | le misure

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il ddl di riforma arriva oggi, 22 giugno, sul tavolo del Consiglio dei ministri. Già ribattezzato "tolleranza zero" per le stringenticontro il consumo diici e stupefacenti per i conducenti dei veicoli, fissa anche l'obbligo di indossare il casco in monopattino e introduce nuovi limiti di guida per i neopatentati. Ecco cosa sappiamo