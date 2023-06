Nuovo albo Innovation Manager 2023 | le istruzioni per iscriversi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Lo avevano annunciato, lo hanno fatto: apre oggi la piattaforma per ildegli(odell’Innovazione), dedicata cioè ai professionisti dell’innovazione e della digitalizzazione originariamente iscritti all’elenco MISE del 2019. Infatti, secondo ildecreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche per i professionisti già accreditati (oltre che per le società di consulenza) occorrerà effettuare nuovamente l’iscrizione: una tabula-rasa, insomma, per poter – presumibilmente a partire dall’autunno – essere scelti dalle aziende con la finalità di erogare servizi in chiave industria 4.0. Il ritorno degli: a cosa serve e perché? La situazione, dunque, è la seguente: sia coloro ...

... è stato pubblicato unavviso. È possibile presentare le domande per ottenere il contributo ...pubblicata sul sito www.comune.cariati.cs.it entro le ore 12 del 7 luglio e consultabile sull'...... la sospensione coatta di Cozzolino dall'degli iscritti e degli elettori del Pd "al fine di ...lasciato la sede della procura federale a Bruxelles dopo un interrogatorio di cinque ore con il...... Russia, Russia, Russia, Russia, Roc (che poi sarebbe il Comitato olimpico russo): è l'd'oro ... si gareggerà per la prima volta in un grande evento internazionale con ilregolamento entrato ...

Albo Autotrasporto: nuova campagna di comunicazione “Insieme ... ASSOTIR

Una serie diversa dai soliti contenuti Marvel. Secret Invasion - in streaming su Disney+ - racconta il mondo che stiamo vivendo e una terribile minaccia aliena con un cast da Oscar ...L’intervento riguarderà San Giovanni di Baiano, teatro di vari incidenti anche mortali, e l’area di San Nicolò. Intanto in via dei Filosofi installato un dosso per indurre a rallentare.