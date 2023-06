Nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 8 | ecco il primo nome | chi è

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 22 giugno 2023)delVip 8,ilpronto ad entrare nella Casa più spiata d’Italia in partenza dal prossimo settembre con Alfonso Signorini.Vip 8,ilSecondo il settimanale Oggi, Annalisa Chirico sarebbe pronta per entrare nella Casa delVip 8: cosa ne... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.