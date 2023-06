Nuove regole Ue per le batterie | da Cobat impianto per recupero litio

(Di giovedì 22 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Come rendere protagoniste dell’economia circolare leal, motore della transizione verso la mobilità sostenibile? Una delle strade è certamente ildi materia dal prodotto giunto a fine vita, da sempre al centro dell’operato di, piattaforma multiconsortile e multifiliera al servizio dell’economia circolare.“Come il nuovo Regolamento sulleappena approvato in Parlamento Europeo ricorda a tutti con innegabile evidenza, ildi materie prime e seconde dai prodotti giunti a fine vita resta uno dei pilastri fondanti di un approccio circolare nei sistemi produttivi ed economici. Inne siamo convinti da sempre, per questo, nel 2014, abbiamo avviato – insieme a Cnr- Iccom – una ricerca volta ad efficientare ...

...che viene dopo altre o che può essere addirittura dimenticata a beneficio di sedicenti... la manipolazione delleelettorali e le restrizioni finanziarie. Ci sono tuttavia anche casi di ...... dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum: " Letecnologie sono una realtà non più del ... in cui finalmente l'etica e il rispetto dellepotrebbero, oltre che evitare crac finanziari, ...... anche attraverso la quotazione in Borsa, cogliendo l'occasione offerta dallepreviste dal Disegno di Legge Capitali, approvato lo scorso 11 aprile, che introduce interventi per ...

Patente sospesa, autovelox, sosta vietata e cellulari: tutte le novità al volante, il decreto sulla Sicurezza... Corriere della Sera

Arriva oggi in Consiglio dei ministri il nuovo Codice della Strada “salviniano”. Su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini arriverà una stretta più volte annunciata ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...