Nuova truffa su Telegram e Whatsapp | attenzione a non cadere nella trappola

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 22 giugno 2023) È in circolo unasu: tutti ne parlano, ma pochi sanno come difendersi. Ecco tutti i trucchetti per farlo.di truffe online è molto più facile di quanto si credi, perché anche se si è esperti nell’uso del cellulare o dei social network, dall’altra parte dello schermo ci sono persone molto più competenti di noi. Ecco perché è bene sapere come riconoscere le truffe online e quindi come difendersi. Negli ultimi giorni moltissimi utenti sono stati vittime di hacker che hanno provato arli tramite due dei social più utilizzati di sempre, stiamo parlando di. Ecco quali sono i messaggi a cui faree non rispondere per non ...