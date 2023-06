Nuoto | è ancora Foro Italico dieci mesi dopo la scorpacciata di medaglie europee Al Sette Colli si completa l’Italia per Fukuoka

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) Dalal…la grande festa dell’Europeo con la pioggia diper, gli azzurri si ritrovanoqui, per il Trofeo, nella piscina dei trionfi per dare il via alla stagione più intensa e probabilmente folle della storia del. In tredici, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, si disputeranno due Mondiali in vasca lunga, un Europeo in vasca corta, un Europeo in vasca lunga e i Giochi Olimpici che sono il bersaglio nel mirino di tutti. Il, dunque, apre un’altra grande stagione di eventi internazionali e chi si è guardato in giro ...