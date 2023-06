(Di giovedì 22 giugno 2023) Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - “Sono passati undici mesi da un'edizione straordinaria degli Europei diandati in scena qui al Parco del Foro Italico, a dimostrazione di una grande sinergia con la Federche siancora oggi. Una sinergia che si declina non solo nei grandi eventi, ma anchegiorno nella pratica sportiva". Lo ha detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito, durante la presentazione della 59esima edizione del '' dial Foro Italico, in programma nel prossimo fine settimana. "Ilè un grandissimo evento, è unache si-prosegue- Noi ci mettiamo l'anima in questo ...

...alla stampa giovedì 22 giugno alle 12.00 presso la sala stampa We Sport Up allo Stadio delcon ingresso da viale delle Olimpiadi. Saranno presenti il Presidente di Sport e Salute Vito, ...... i programma alle 12 presso la sala stampa We Sport Up allo Stadio del. Saranno presenti il presidente di Sport e Salute Vito, il vicepresidente della Fin, Andrea Pieri, il direttore ...... 'Roma torna Capitale della musica live', ecco le tre serate gratuite in piazza del Popoloe ... Queste le parole del presidente e ad di Sport e Salute, Vito. 'Siamo ormai diventati la ...

Nuoto: Cozzoli, 'Settecolli tradizione che si rinnova ogni anno' La Nuova Ferrara

Nell’attesa del grande inizio fissato per venerdì, e della conferenza stampa in programma domani, vediamo i nuotatori italiani convocati ...Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – Il conto alla rovescia sta terminando e le luci della ribalta sono pronte a riaccendersi sullo Stadio del Nuoto di Roma. Dal 23 al 25 giugno andranno in scena gli Interna ...