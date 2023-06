Nuoto artistico | Minisini e Ruggiero | “Questo oro è solo un punto di partenza verso i Mondiali”

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) La prima medaglia d’oro per l’Italia ai Giochi Europei di Cracovia 2023 è arrivata dal. All’Acquatics Centre di Oswiecim Giorgioe Lucreziahanno vinto la gara del Mixed Duet Technical con 242.3599 punti. Argento per gli spagnoli Emma Garcia Garcia e Dennis Gonzalez Boneu (216.5867), bronzo per i britannici Beatrice Crass e Ranjuo Tombin (203.4916). Queste le dichiarazioni del duo azzurro vincitore della medaglia d’oro, ancora non sazio e già pronto per i: “Questi giorni sono incredibili, a cominciare dalla divisa con i cerchi olimpici, un’emozione bellissima“, ha dichiarato, ieri esibitosi anche con la squadra, primo uomo di sempre a farlo al di fuori dalla Coppa del Mondo. “Nuotare con la Nazionale è una grande responsabilità, è ...