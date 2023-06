Nuoto artistico | Giorgio Minisini | “Emozione bellissima”; Lucrezia Ruggiero | “Una medaglia pesante”

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) E’ arrivata la primaper l’Italia in questi Giochi Europei 2023 a Cracovia (Polonia). E’ spettato al duo mixed delregalare l’oro al Bel Paese. La coppia formata dae da, infatti, si è imposta nel programma tecnico, confermando i favori del pronostico. I due atleti nostrani, infatti, sono campioni del mondo e d’Europa in carica e non hanno deluso le attese. Con il punteggio di 242.3599 punti, i nostri portacolori hanno preceduto la coppia spagnola Emma Garcia Garcia/Dennis Gonzalez Boneu (216.5867) e quella britannica Beatrice Crass/Ranjuo Tombin (203.4916). “Questi giorni sono incredibili, a cominciare dalla divisa con i cerchi olimpici, un’“, ha dichiarato ...