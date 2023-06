Nuoto artistico | Giochi Europei 2023 oggi | orari 22 giugno | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 giugno 2023) Proseguono le gare diai. Dopo i preliminari del duo libero e del libero a squadre di ieri, quest’si svolgeranno all’Aquatics Centre di Oswiecim (Polonia) le finali del duo tecnico misto e del duo tecnico e lo spettacolo non mancherà di certo. La prima finale di giornata sarà il duo tecnico misto inalle ore 10:00. Qui per l’Italia gareggeranno i campioni mondiali in carica, ossia Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, che cercheranno di conquistare un’altra medaglia d’oro di grande valore. Alle ore 18:00 ci sarà poi il duo tecnico femminile,in cui l’Italia proverà ad andare a caccia di un risultato di spessore con la stessa Lucrezia Ruggiero e l’infinita Linda Cerruti. Il tecnico misto si potrà ...