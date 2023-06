Norvegia-Svizzera oggi in tv | data | orario e diretta streaming Europei U21 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ecco la, l’, latv edi, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degliUnder 21. La compagine scandinava torna in campo per provare a portare a casa i primi tre punti in un raggruppamento che potrebbe rivelarsi più equilibrato del previsto. Gli elvetici, dal loro canto, vogliono assolutamente cominciare questa avventura con un successo. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 22 giugno alle ore 18:00; per questa gara non è prevista copertura televisiva, ma sarà possibile seguirla sul sito Uefa. LA GUIDA COMPLETA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO SportFace.