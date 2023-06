Nordio difende la sua riforma e annuncia i prossimi interventi su avviso di garanzia e carcere preventivo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 giugno 2023) «Amantium irae, amoris integratio est: i litigi degli amanti sono un’integrazione dell’amore». Così esordisce il ministro della Giustizia Carlonell’intervista al Corriere in cui prova a spiegare lo scontro in atto con i magistrati, suoi colleghi di un tempo, in seguito alla approvazione del ddl sulla giustizia. E aggiunge: «C’è modo e modo di dissentire dai disegni di legge e dal tenore delle sentenze. Nel caso di questasono stati usati termini molto forti ancor prima che il testo fosse noto, così come in altri momenti alcuni politici hanno commentato certe sentenze come eversive. Vorrei che si abbassassero i toni da parte di tutti». Poi spiega il perché dell’abolizione dell’abuso d’ufficio: «Per le ragioni spiegate da altri autorevolissimi giuristi, da Sabino Cassese a Luciano Violante. Perché tutti i sindaci e gli assessori ne sono ...