Non sparlateci di Bibbiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’assoluzione di Claudio Foti è diventata il pretesto per considerare l’intera l’inchiesta su «Angeli e Demoni» un caso gonfiato. Ma il processo continua con altri 17 imputati. E le intercettazioni svelano un metodo «pedagogico» semplicemente allucinante. «Era stata accreditata la favoletta dei bambini rubati alle famiglie per essere dati in pasto a famiglie lesbiche, una poltiglia di menzogne…». «Credere ai minori era diventato un delitto…». «È stata solo una caccia alle streghe…». «Un’indagine inconsistente, evanescente, accuse insensate…». «La leggenda diè morta: ora rinasce la verità di una comunità di professionisti che hanno voluto perseguire sempre e soltanto la protezione del minore...». Dal 6 giugno l’assoluzione in appello di Claudio Foti, lo psicologo finito suo malgrado al centro dello scandalo dei presunti allontanamenti illeciti di ...