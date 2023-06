(Di giovedì 22 giugno 2023) Che la vita di molte donne sia spesso regolata da quando lavare inon stupirà nessuno. Infatti non è un’impresa da poco ritagliare il giusto tempo e attenzione per prendersi cura deinel modo corretto, asciugatura compresa, che spesso, soprattutto nella bella stagione, viene trascurata, lasciando iumidi nella migliore delle ipotesi, se non addirittura bagnati nella peggiore. Nonperò non è salutare per la nostra chioma. Se infatti l’eccessivo calore o un flusso d’aria troppo forte possono causare danni ai, allo stesso modo anche lasciarli non del tutto asciutti comporta dei rischi per la salute. Effetti negativi di nonQuando si salta il ??corretto processo di asciugatura, c’è il ...

... strada delle gomene stese a. Era da secoli il quartiere dei marinai. Ed un equivoco. Helmut Schmidt, che sarebbe diventato cancelliere, ammoniva: un vero amburgheseva a Sankt Pauli. ...... "A un uomole avrebbero mai fatte" Gli ultimi look di Kristin e Cynthia Alle celebrazioni... 'And just like that': il segreto di Carrie Bradshaw peri capelli ricci La 58enne Kristin ...Lenzuolo con angoli singolo 90 x 190 cm microfibra tinta unita oscar smeraldo Materiale: 100% poliestere. Gamma: microfibra tinta unita Lavabile a 30°,in lavatrice, stirare a 110° Certificazione Oeko - Tex 28,97 function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('...

'Non asciugare i capelli fa male': ecco le cose da sapere DireDonna

Tendere i vestiti è uno dei compiti domestici più comuni in casa, indispensabile per asciugare i vestiti e altri tessuti quando non si ha un’asciugatrice o il suo utilizzo non è consigliato, ...