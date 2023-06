Non arrendersi mai; la filosofia e la capacità di rinascere di Gianluca Ius

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nascita ma soprattutto rinascita per un manager romano esperto di finanza, che è risorto dopo antiche problematiche; “ho fatto parte di un pezzo di storia di questo Paese” -diceIus-“nel quale però, chi torna o cerca di rimettersi in gioco avendo risolto alcuni problemi, trova qualche muro da scalare. Ma io sono abituato a non arrendermi. Mi affiancano alcuni professionisti che mi permetteranno di riprendere a lavorare in modo trasparente in Italia, con la possibilità di avere un conto corrente bancario intestato a mio nome che è la cosa fondamentale per operare nel settore della finanza". Oggiè ripartito lavorando tramite società estere riqualificandone alcune, mantenendo comunque vivo l'interesse sul mercato italiano. “La mia reputazione mediatica, purtroppo ancora non è del tutto riabilitata, il sistema non è particolarmente ...