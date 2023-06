Nomi al cimitero dei feti | Garante privacy sanziona Campidoglio e Ama

Francesco Mingiardi avvocato di Radicali italiani ha seguito la vicenda di Francesca Tolino che scopri', ormai anni fa, ildei feti a Prima Porta, dove le tombe all'insaputa delle donne stesse erano segnate con una croce e il nome della madre. "Bene che dopo anni il Garante della Privacy, sull'onda delle nostre ...Via le croci e idelle donne dal 'dei feti' A quanto ammontano le sanzioni La sanzione toccata a Roma Capitale è pari a 176.000 euro, per Ama è di 239.000 euro, mentre l'Asl Roma 1 se l'...... per aver diffuso i dati delle donne che avevano affrontato un'interruzione di gravidanza, indicandoli su targhette apposte sulle sepolture dei feti presso ilFlaminio . Ammonimento per la ...

Cimitero dei feti con i nomi delle madri, il Garante della privacy sanziona Roma Capitale e Ama Il Fatto Quotidiano

Il Comune di Roma e Ama sono state sanzionate, mentre l'Asl Roma 1 è stata ammonita, per aver violato la privacy di donne che avevano affrontato interruzioni di gravidanza nel cimitero dei feti ...Ma proprio per tutelare la privacy delle donne che avevano deciso di abortire il Campidoglio, guidato dal sindaco Roberto Gualtieri, già nel novembre del 2022 ha cambiato il regolamento cimiteriale ...