Noel Gallagher contro i Guns N’ Roses | “Me**a pazzesca” | cos’è successo

(Di giovedì 22 giugno 2023) Un exploit che non passerà certamente inosservato: nelle parole diN’c’è una certa insofferenza. Il frontman degli High Flying Birds, reduce dalla pubblicazione del nuovo album Council Skies, ha detto la sua sulla partecipazione della band di Axl Rose al festival di Glastonbury prevista per sabato 24 giugno. L’ex chitarrista e fondatore degli Oasis ha parlato ai microfoni di Daily Star e ha espresso tutto il suo sdegno per la presenza della band di Welcome To The Jungle come headliner della rassegna: “Ho pensato: ‘Cosa? Sei serio? È una‘“. Perché tanto astio? Che i fratellinutrano un certo odio verso determinati colleghi è risaputo, anche se ci aspetteremmo che certe uscite arrivino dai ...

" Mi ricorda un incrocio tra All the Young Dudes e il riassunto di qualcosa che potrebbero aver scritto i Beatles " dichiarò all'epoca, con la consueta modestia,, autore e chitarrista ...La figlia diDa lì mi sono poi diretta a Milano Marittima per l'evento di Moschino con Safilo. Ed è stato edificante notare come in meno di un mese dal nubifragio, in Romagna, tutto ......album Uk del 16 Giugno 2023 by Bbc 1 THE SHOW NIALL HORAN 2 POWER TO PLAY MCFLY 3 BE OPENED BY THE WONDERFUL JAMES 4 HARRY'S HOUSE HARRY STYLES 5 THE HIGHLIGHTS WEEKND 6 COUNCIL SKIES'...

Noel Gallagher definisce "follia" i Guns headliner di Glastonbury Radiofreccia

"Ho 56 anni, giusto Lasciami avere 56 anni. Sai, non ho più 27 anni, c*zzo. Ho avuto una sola volta 27 anni e ho cambiato ...Noel Gallagher si è definito una volta come: « Un tipo ordinario con un dono straordinario ». La sua dedizione alla meodia e alla chitarra è stata un percorso istintivo, scoperto da subito come unica ...