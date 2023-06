No! Quest’uomo non è turco e non ha 299 anni

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 giugno 2023) Si può vivere fino a 300? Secondo molti utenti social, sì. Lo sostengono condividono il video di un uomo identificato come una persona turca di 299. Un’età che se fosse veramente stata raggiunta costituirebbe certamente un record mondiale. Infatti, nessun essere umano ha mai vissuto così a lungo, tantomeno quello nel video. Per chi ha fretta: Circolano dei video di un uomo molto anziano, che secondo chi li condivide sarebbe un signoredi 299. L’uomo era in realtà tailandese. Si chiamava Luang Pho Yai e aveva 109alla sua morte, nel marzo 2022. Analisi: Di seguito vediamo lo screenshot di uno dei video che circolano su Facebook. Grazie a una serie di ricerche è possibile risalire al video originale sul quale sono state messe le scritte in ...