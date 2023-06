Nintendo Direct | quando uscirà ‘Detective Pikachu | il ritorno’ e le altre novità

(Di giovedì 22 giugno 2023) In occasione del, The Pokémon Company International ehanno annunciato più di una. Prima fra tutte, la data di uscita ufficiale di Detective: il ritorno che sarà disponibile esclusivamente perSwitch dal 6 ottobre 2023. Il titolo rivede protagonisti l’iconico detective sfrontato e amante del caffè con il suo fedele compagnoTim Goodman. Con l’aiuto di molti altri Pokémon, Tim ecollaborano per risolvere una serie di accadimenti misteriosi che si stanno verificando a Ryme City, un luogo in cui esseri umani e Pokémon convivono in armonia. Inoltre, sono stati condivisi ulteriori dettagli su Il tesoro dell’Area Zero, i contenuti scaricabili in arrivo per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Nella Parte I: La ...

C'è un protagonista assoluto che si staglia al termine diandato in scena ieri sera 21 giugno ed è Super Mario trasformato in elefante . È già diventato un meme popolarissimo il nuovo power - up che introduce una nuova trasformazione ...Lo scorso anno, Square Enix annunciava di avere una lunga lista di remake HD - 2D in programma , e durante ildel 21 giugno ne è stato annunciato uno che farà sicuramente felici gli amanti dei JRPG di lunga data. Star Ocean: The Second Story R , remake dell'apprezzatissimo Star Ocean: The ...Durante ildi giugno , Square Enix ha annunciato tramite un trailer , che Star Ocean The Second Story R , il secondo capitolo della serie. Il titolo è stato pubblicato per la prima volta nel ...

Nintendo Direct: riassunto, tutti i giochi e gli annunci di giugno Everyeye Videogiochi

Super Mario Bros: Wonder, ecco il nuovo platform 2D . Notizie su videogiochi, tech, serie Tv e cinema da Hynerd.it ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...