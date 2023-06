(Di giovedì 22 giugno 2023) Claudio non aveva ancora compiuto due mesi. È morto martedì per un grave trauma, sulle cui cause ora indagano due Procure: quella die quella di Foggia. Il piccolo, infatti,...

cade dal letto e resta incastrato tra comodino e materasso:soffocato a 6 mesia Roma Per questo motivo, nella Capitale, il fascicolo è stato assegnato al pool dei pm anti ...Alspuntano delle bolle e prima ancora del medico, entra in gioco mammà: "Sarà il cane. Dobbiamo togliercelo". E' un modo di dire del napoletano moderno, "togliersi" il cane, come fosse un ...Che il loro futuro sia segnato lo si intuisce quando Ricky, ufficialmente durante una rissa ... "Follia omicida di un nativo, finora due morti, unscomparso", titola un quotidiano. Ma ...

Neonato muore a Roma, forse scosso con violenza. La madre: «Caduto dalla culla» ilmessaggero.it

È morto martedì per un grave trauma ... Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche la “sindrome del bambino scosso”, quando cioè un neonato viene strattonato con forza come se fosse un ...ASCOLI - Uccise il piccolo Jason di appena due mesi mai riconosciuto come figlio, probabilmente sbattendolo contro il divano di casa. Denny Pruscino stava scontando la condanna ...