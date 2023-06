Neonato muore a Roma | ‘È stato scosso violentemente’ | non aveva ancora 2 mesi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Forse èstrattonato con violenza, quasi come se fosse un pupazzo. E ora, con il senno di poi, restano i dubbi, quei ma e i se e la triste certezza: Diego (nome di fantasia), che nonduedi vita, è morto amartedì scorso per un grave trauma. E ora la procura die quella di Foggia stanno indagando per capire cosa sia successo: il piccolo èvittima di maltrattamenti? O si è trattata solo di una tragica fatalità?morto al Pertini: “Nessun colpevole, tragedia non prevedibile”morto a, cosa è successo Domenica scorsa il piccolo, in gravi condizioni, èportato al policlinico di Foggia. Ma è qui che i medici, fin da subito, si sono resi conto ...

Il bambino viene scosso violentemente, spesso come una reazione esasperata al suo pianto. La maggior parte dei casi si verifica nel primo anno di vita e rappresenta la prima causa di morte per ... bambino cade dal letto e resta incastrato tra comodino e materasso: bimbo soffocato a 6 mesi a Roma

